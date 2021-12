Le parole di coach Joein conferenza stampa, alla vigilia della sfida dicontro il, in programma domani sera alle 21, all'Allianz Stadium: "Umiltà, rispetto per la squadra avversaria, andare in campo come un'altra partita normale, dobbiamo solo vincere, non dobbiamo fare i conti, come poter vincere il gruppo, dobbiamo prendere la partita come abbiamo preso tutte le altre"- "Vogliamo controllare la partita dall'inizio, ci saranno emozioni e nervosismo, è un'occasione grande ma noi dobbiamo essere molto calmi e capire come entrare subito nella partita, dobbiamo controllare la palla dall'inizio"- "Dopo il Chelsea me l'aspettavo un po' di stanchezza mentale, ci sta è normale e l'abbiamo visto con il Milan. Abbiamo saputo anche cambiare ritmo quando è servito"- "I rischi sono i primi 20 minuti, un po' di ansia e da lì dobbiamo cercare di gestire la partita. Se partiamo bene, possiamo controllare come vogliamo"- "Usano ampiezza, hanno capacità sugli esterni di fare male, non dobbiamo fargli girare palla, se riusciremo a controllare questa situazione difensivamente saremo in controllo, ma alla fine vogliamo la palla e questo sarà positivo"- "Tutte sono importanti o se sono in panchina, lei sarà importante che giochi o che stia in panchina, la sua energia è molto importante per noi. Non dico chi parte e chi no per questo motivo, tutte le ragazze hanno le loro qualità ed è importante il gruppo unito, che sta insieme"- "Ogni volta che giochiamo qui è un'esperienza incredibile, da non perdere Tutti vengono qui con un sorriso, è un'occasione da non perdere. Una decisione equilibrata tra la società e noi, ci siamo detti che era un'occasione importante e diciamo ancora grazie al supporto della società che crede al progetto e crede sarà una partita importante."- "Il nostro campo a Vinovo è intitolato a Ricky e Ale e vogliamo ricordare questo anniversario e onorarlo nella partita di domani"