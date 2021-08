Adesso si comincia a fare sul serio, e a Vinovo si respira l'aria frizzante delle grandi occasioni. Da domani, parte il mini torneo preliminare di: da qui, solo una proseguirà il proprio percorso europeo. Laha lavorato per questo, ha ingaggiato Joeper questo, per alzare il livello in Europa e scalare il ranking. Proprio al coach, il compito di presentare in conferenza stampa il match di domani contro ilPREPARAZIONE - "Tante cose diverse da valutare in preparazione. Le partite hanno fatto vedere dove siamo e dove bisogna crescere. Siamo pronti per domani. Abbiamo giocato uan volta ogni 3 giorni, credo che la squadra sia pronta a questo punto"KAMENICA SASA - "Abbiamo visto poco, dal punto di vista dei video. Importante pensare solo a come dobbiamo giocare noi, se controlliamo passiamo. Abbiamo trovato poca roba, abbiamo notato che giocano con 4 in difesa e due davanti alla difesa e le altre salgono. Ma noi dobbiamo controllare il gioco"GIOCO - "Dobbiamo decidere noi quando attaccare e quando controllare e ovviamente stare attenti in difesa. Dipende tutto da noi, dobbiamo controllare la palla"RESPONSABILITA' - "Europa e Italia sono diverse, ma ci sono similitudini. In Europa ci sono diversi modi di giocare e noi dobbiamo adattarci a tutte. Un onore che la Juve abbia puntato su di me"OBIETTIVO - "Dobbiamo fare la prima vittoria in Champions nella storia della Juve"NILDEN - "Grandi doti tecniche, sarà una giocatrice importante"MODULI - "Durante la partita si cambia molto, non sono legato ai numeri, il nostro gioco è di rotazioni e confronto dei momenti di gioco"SINGOLI - "Mi ha sorpreso la qualità dei singoli"PEDERSEN - "Domani a disposizione, manca il ritmo. L'abbiamo fatta lavorare con calma e domani saranno tutte a disposizione"BARCELLONA - "Sapevamo sarebbe stato difficile, la cosa importante è che abbiamo sempre cercato di fare il nostro gioco. Abbiamo visto cosa fanno i grandi senza palla"HURTIG - "Rientra oggi e sarà a disposizione per la prossima di Champions"