Le parole di Sarain conferenza stampa, alla vigilia della sfida dicontro il, in programma domani sera alle 21, all'Allianz Stadium: "Stiamo bene, siamo molto emozionate ma anche molto determinate per quello che ci aspetta domani, una sfida importante siamo ad un punto importante e non vediamo l'ora di scendere in campo"- "Cresciute tanto, quello che volevamo e dicevamo, avere opportunità di giocare tante partite di questo livello, piano piano prendi le misure ed è bello vedere che abbiamo ampi margini di miglioramento. Siamo cresciute sotto tutti i punti di vista, anche a livello difensivo, come reparto e interpreti"- "Sono tornata acciaccata dalla nazionale, abbiamo cercato di gestire ma ora sono a disposizione della squadra, sono state settimane un po' complicate ma domani sono con la squadra"- "Abbiamo pensato a breve termine, l'obiettivo era arrivare ai gironi, quando abbiamo cominciato ci volevamo divertire, la crescita è stata la prima cosa e siamo contente di essere cresciute. Grossa occasioni di entrare già tra le prime 8, già qualcosa di straordinario, l'obiettivo rimane di consolidare questa cosa, nel tempo vogliamo stare a questi livelli"- "Pareggio contro il Wolfsburg molto importante, decisivo anche vincere a casa loro, poi a Londra si doveva fare risultato e lo abbiamo fatto. Svariati momenti decisivi, noi abbiamo sempre creduto in noi stesse, giochiamo a calcio e non sai mai cosa succede, quando lavori bene qualcosa di buono esce"- "Nel girone non ci sono squadre difficili da affrontare, sono tutte forti, sappiamo del nostro percorso di quello che abbiamo fatto contro il Servette ma quello è nel passato Nessuno viene a regalare niente e siamo coscienti di questo ma la voglia è tanta, andremo avanti con quello spirito"