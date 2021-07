Questo è il quintetto d'attacco della Juventus Women per la prossima stagione. Quattro giocatrici confermate e un nuovo acquisto: Agnese Bonfantini, arrivata due settimane fa dalla Roma. Nella conferenza stampa di presentazione di mister Montemurro, infatti, il direttore della squadra femminile Stefano Braghin ha ribadito che la campagna acquisti per l'attacco si è chiusa qui.Le quattro confermate sono due veterane come Cristian Girelli e Barbara Bonansea, mentre più giovani sono Lina Hurtig e Andrea Staskova.