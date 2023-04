LaWomen oggi scenderà in campo alle 14.30 per la gara di Serie A femminile contro il Milan. Bianconere consapevoli di non poter puntare più alla testa della classifica vista la vittoria aritmetica del campionato da parte dellanella giornata di ieri. L'obiettivo però resta la Women's Champions League e quindi il secondo posto. Distante per la Vecchia Signora soltanto un punto.