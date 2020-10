1









Nonostante oggi parta dalla panchina, Martina Rosucci suona la carica attraverso un post su Instagram: “Concentrazione e attitudine”. Oggi, ore 14.30, la Juventus Women affronterà il Pink Bari nella sesta giornata di Serie A femminile. 5 vittorie in altrettante giornate di campionato per la squadra di Rita Guarino, che non attende altro momento per allungare la striscia positiva. E Rosucci si farà trovare pronta per dare una mano dalla panchina.