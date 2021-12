"Teniamoci per mano e andiamo a trasformare i nostri sogni in realtà! Con tutte noi stesse: volere fortemente". Così Martina, tramite il suo profilo Twitter, ha caricato laper il match dicontro il, che può consegnare alle bianconere una storica qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. La partita, in programma alle 21.00 all'Allianz Stadium, può essere seguita in diretta su DAZN e qui su IlBianconero.com, con un ampio pre e post partita corredato di immagini e video dal nostro inviato.