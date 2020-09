La Juventus Women domani alle 17.45 giocherà in casa contro il San Marino la terza partita di questo campionato. Contro la neopromossa c'è da sfoderare una gran prova per consolidare il primato in classifica a punteggio pieno, dopo le vittorie contro Verona ed Empoli, non sempre convincenti al 100%, nelle prime due giornate. Ci ha pensato una giocatrice-simbolo della squadra a caricare l'ambiente su Instagram: Cristiana Girelli oggi ha postato su Instagram una foto di esultanza con le compagne, incitando a proseguire con la stessa mentalità di sempre. Dopo il match di domani ci sarà la sosta per le nazionali.