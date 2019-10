Due scudetti e quindi due partecipazioni alla Champions League 'di genere'. La Juve femminile non si ferma più: anche quest'anno, nonostante gli impegni europei, le bianconere di Guarino hanno dimostrato di avere gioco e carattere, soprattutto ambizione. Vogliono aprire un ciclo incredibile, esattamente come fatto dai colleghi della prima squadra maschile. Per questo, la sfida della Juve Women è quella di andare avanti, di portare a casa quanti più titoli possibili. Dai banchi dell'Eca, ecco l'investitura di Agnelli al movimento: "I club si stanno rendendo conto che il calcio delle donne è importante come quello degli uomini. Apre uno scenario completamente diverso in termini di pubblico, clienti e consumatori dell'industria del calcio".