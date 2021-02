Dopo la lunga sospensione, la Juve Women Under 19 è tornata quest'oggi in campo per riprendere il proprio percorso in campionato. Di fronte il Sassuolo, terza forza del torneo. Tutto facile per le bianconere che hanno trionfato per 8 a 1 fuori casa. Tripletta per Beccari, doppietta di Arcangeli, gol di Pfattner, Talle e Giai. La Juve Women Primavera rimane così al primo posto in campionato con 15 punti raccolti in 5 gare. Al secondo posto l'Inter, dietro di tre punti ma con una gara disputata in meno. Da segnalare gli esordi di: ​Nucera, Ferrari, Genitoni, Schatzer, Moretti e Requirez.