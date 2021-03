Vittoria larga della Juve Women Under 19 che ha battuto oggi in campionato le pari età dell'Orobica con il risultato di 8 a 0. Doppietta di Berti e reti di Moretti, Pfattner, Giordano, Arcangeli, Caiazzo e Ippolito. Le giovani bianconere continuano il loro percorso in campionato da assolute protagoniste; le ragazze guidate da Silvia Piccini si trovano in vetta alla classifica con 18 punti in sei partite disputate, 46 gol fatti e 2 subìti. Numeri impressionanti che raccontano lo strapotere della Juventus Women rispetto alle altre squadre.