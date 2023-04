Da Juventus.com:La regular season della Primavera femminile si avvicina al suo epilogo.Una sola giornata al termine e poi spazio alla Final Four che decreterà la vincitrice dello Scudetto 2022/2023.Le protagoniste? Si conoscono già tutte e saranno Juventus, Milan, Roma e Inter. Anche la sede che ospiterà le due semifinali e la finale: si giocherà in provincia di Bergamo, presso l'impianto sportivo "Giacinto Facchetti" di Cologno al Serio. Le due semifinali si disputeranno venerdì 12 maggio - la prima alle ore 11:30 (dove si affronteranno la seconda e la terza in graduatoria) e la seconda alle ore 17:30 (con il testa a testa tra la prima classificata e la quarta) - e domenica 14 maggio spazio alla finale alle ore 17:30.LA CLASSIFICAMentre Roma e Inter sono già sicure rispettivamente del terzo e del quarto posto, per Juventus e Milan si deciderà tutto nell'ultima giornata della regular season.Attualmente la classifica recita: Juventus 52, Milan 51, Roma 47 e Inter 36.L'ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATOLe bianconere, nell'ultimo turno del campionato, affronteranno in trasferta la Lazio e le rossonere saranno impegnate in trasferta contro il Parma. La formazione bianconera ha raggiunto la prima posizione proprio nella scorsa giornata vincendo contro il San Marino Academy e superando così il Milan fermato sul 2-2 dal Sassuolo.