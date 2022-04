5









Dal sito ufficiale della Juve:



Una vittoria roboante per la Juventus Under 19 femminile, che nello scontro al vertice strapazza il Milan, battuto con un grande 8-1, e consolida il primato in classifica. Una partita in cui le bianconere esondano nella ripresa: il primo tempo, infatti, è ancora in bilico, 2-1, grazie ai gol di Grosso al 15', tap-in su cross di Arcangeli, e della stessa Arcangeli al 25', in azione personale, con distanze per il Milan accorciate al minuto 39 da Miotto.

Nella ripresa, nei primi 10 minuti, la Juve colpisce ben 3 volte, due con Beccari (da azione di calcio d'angolo e poi a incrociare da fuori area) e una ancora con Arcangeli (assist di Bertucci da destra). La partita è virtualmente chiusa, ma c'è ancora tempo per il destro di Moretti da dentro l'area per le triplette personali di Beccari prima e Arcangeli poi.

Ecco il commento di coach Piccini: "Sono molto contenta per la mentalità che abbiamo dimostrato, è frutto del lavoro che stiamo facendo: è un percorso che costruiamo giorno dopo giorno, così come fanno anche le ragazze che lavorano insieme alla Prima Squadra. Stiamo procedendo molto bene, siamo soddisfatti, adesso pensiamo partita dopo partita, ci concentreremo sulla fase finale, continuando a lavorare con fiducia".