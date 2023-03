All'8' minuto di gioco della sfida trae Inter i tifosi bianconeri presenti a Vinovo hanno intonato il coro indirizzato a Martina: "Dai Martina olé non mollare perché c'è Vinovo che canta per te".La centrocampista, fuori per la lesione del legamento crociato, si é alzata dalla tribuna per salutare e ringraziare i tifosi.