Ha debuttato con la maglia bianconera sabato scorso sul campo del Verona Alice Berti, giovanissima attaccante della Juventus Women. E già è protagonista sui canali social del club. Su Twitter infatti la Juve ha pubblicato un breve video in cui la giocatrice classe 2003 invita tutti i tifosi juventini a seguire le gesta della squadra domani sera, quando le ragazze di coach Guarino affronteranno l'Empoli a Vinovo per la seconda giornata di campionato. Ecco le parole della Berti: "Sabato in diretta su Juventus Tv alle 20.45 vi aspettiamo numerosi per Juventus-Empoli. Ciao!"