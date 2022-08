Nella giornata di oggi è arrivata la notizia dell'infortunio di Sara. Per il capitano della Juventus Women un'infrazione al piatto tibiale della gamba destra. I tempi di recupero dovrebbero essere di poco più di. Dovrebbe dunque saltare il doppio impegno diin programma a Vinovo il 18 e il 21 agosto oltre che l'inizio di campionato: le bianconere esordiranno contro ilWomen in trasferta.La difesa è il reparto in cui la Juventus ha meno elementi a disposizione: sulla corsia di destra la sola Matildecon il jolly Martinache può giocare sia a destra che al centro della difesa, in centro oltre a Lenzini si aggiunge Lindae le due infortunate Sarae Cecilia. Mentre sulla corsia di sinistra Amandae Lisa. Ora però per la Juventus è una vera e propria emergenza in difesa, Joe Montemurro per questo inizio di stagione potrà contare soltanto su due centrali: Martina Lenzini e Linda Sembrant. Complice la cessione di Tujiae il prestito al Parma di Sarache erano parte della rosa della scorsa stagione.