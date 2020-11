Grazie alla vittoria in rimonta per 2 a 1 sul campo della Florentia, la Juventus Women ha conquistato l'ottava vittoria consecutiva e vola al primo posto in campionato con 24 punti, insidiata dal Milan di Ganz a tre lunghezze di distanza. Da quando è nata, la Juve Women ha sempre vinto il campionato di Serie A e nella giornata di oggi ha raggiunto l'ennesimo traguardo che ne dimostra il livello: sono 600 giorni che le bianconere, guidate da Rita Guarino, non vengono battute in campionato, un record invidiabile!