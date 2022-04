Sofie Pedersen ha parlato al canale YouTube della Juve, svelando alcuni importanti progetti in cui è direttamente coinvolta. Ecco il suo racconto: "In Ghana lavoro insieme a un'organizzazione danese, che collabora a sua volta con un'altra realtà del posto. Si occupa di giovani e sport, con lo scopo di emancipare i giovani ghanesi nell'area in cui lavoriamo. Lo sport è uno degli strumenti utilizzati per favorire l'emancipazione di queste persone, il calcio in particolare. Poi faccio parte di alcune organizzazioni che lavorano per trasformare il mondo del calcio e renderlo un settore più neutrale sul piano dell'emissione di CO2".

Ecco il video completo: