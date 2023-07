Intervenuta ai canali ufficiali del club nerazzurro, l'ex giocatrice della Juve Women, Pedersen, ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuova calciatrice dell'Inter.SENSAZIONI - 'Sono molto contenta di essere qui. Ho visto l’Inter cresciuta tanto in questi ultimi anni e voglio fare parte di questo viaggio'.SULL’INTER – 'E’ una nuova tappa per me, ma ho le stesse ambizioni e la stessa voglia di vincere tutto. Credo che possiamo farlo qui».PUNTO DI FORZA – 'Posso usare entrambi i piedi nei passaggi, poi sono brava nel posizionamento e a leggere il gioco e a rubare la palla all’avversario'.GUARINO – 'Rita è stata molto importante per me, aveva fiducia e mi ha portato qui in Italia, insegnandomi tante cose. Io so che anche lei ha ambizioni e lavora molto sodo per realizzarle'.