Dopo il pareggio ottenuto con la sua Inter a Vinovo, coach Rita Guarino ha parlato così dopo il match contro la Juventus Women:Tornare qui? L'emozione sempre tanta. Ma l'avevo già sciolta in altre partite. Giocare contro le campionesse d'Italia e fare risultato era un modo per vedere i nostri progressi nell'ultimo anno, siamo contente per come abbiamo reagito dopo il primo tempo".Il nostro obiettivo è giocare sei volte contro la Juve. Nell'intervallo ho detto di aggredire nel loro fraseggio sullo stretto. Ho chiesto maggiore attenzione alle uscite, maggior aggressività e di sfruttare le nostre caratteristiche. Nel primo tempo eravamo state frettolose nell'ultimo passaggio. Ma siamo state parecchio nella metà campo avversaria e questo ci ha dato fiducia. Le ragazze non ci stavano ad andare via senza nessun punto da Torino, complimenti a loro perché brave a restare focalizzate sull'obiettivo"."Meno squadre, tutte hanno allestito rose competitive. Sarà importante per tutte non lasciare punti, sarà un campionato più competitivo e con squadre rinforzate dal mercato. Ma bisognerà aspettare parecchie partite per capire chi potrà lottare per vincere".