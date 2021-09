Le parole di Rita, ex coach della, oggi all'Inter, intervenuta al Festival Femminile Plurale: "Io ho la grande fortuna di allenare nel calcio femminile. Due anni fa ero sulla panchina della Juventus Women e abbiamo giocato una partita importante all’Allianz Stadium, contro la Fiorentina. Allo stadio c'erano 39mila tifosi. Una partita che valeva il campionato. Ho visto famiglie, bambini, uomini e donne. Ma soprattutto tifosi di una squadra e dell’altra che si alzavano insieme per la ola. Questo è il messaggio più importante che può portare il calcio femminile. Io ho sempre vissuto questo tipo di pubblico, che sostiene e non tifa contro"