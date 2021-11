L'ex giocatrice dellaKristin, attualmente in prestito alla, è intervenuta ai microfoni di Sampnews24, parlando della sua esperienza in bianconero e del suo presente. "L'esordio in Serie A era un momento che attendevo da tempo e speravo potesse accadere prima, avendolo sfiorato già nella scorsa stagione con la Juventus, ma in panchina. Purtroppo una serie di infortuni mi ha costretto a stare ferma per lungo tempo. Debuttare proprio contro la Juve è stata una meravigliosa casualità, che ha amplificato ulteriormente le mie emozioni" ha raccontato, citando poi Valentinacome "fonte di ispirazione" e definendola "una delle calciatrici più forti della Serie A". E sul futuro: "La Juventus mi ha cresciuta, sono arrivata che ero una ragazzina, dopo un'esperienza di 7 anni vissuta nel calcio maschile. Mi ha fatto crescere in tutti i sensi, sono e sarò sempre grata alla Juventus. Tornare da protagonista naturalmente sarebbe un sogno, ma ora sono felicissima di essere qui alla Sampdoria, un grande club, e sono realmente onorata di poterne fare parte".