Una giornata non come le altre per Sofie Junge Pedersen. La giocatrice della Juventus Women infatti, lascerà la squadra a fine stagione. Quella di oggi contro la Roma è stata l'ultima partita casalinga, che nel post partita ha ricevuto un caloroso saluto da parte di alcuni sostenitori bianconeri. Anche qualche lacrima per Sofie, visibilmente emozionata.