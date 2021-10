Giornata speciale, quella di oggi, per le ragazze della. Alle 14.30 la squadra di coachaffronterà infatti nel Derby d'Italia, in trasferta, l'di Rita, allenatrice con cui di fatto è iniziata l'avventura della squadra femminile bianconera, che con lei ha conquistato importanti successi. Passato contro presente, insomma, per una sfida che ha regalato momenti emozionanti ancor prima del fischio d'inizio: le ragazze ospiti, infatti, hanno ritrovato sul campo Guarino, con cui si sono intrattenute a lungo scambiandosi calorosi abbracci, come testimoniato da un video postato dalla Juventus su Instagram.