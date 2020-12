La calciatrice del Pomigliano Emanuela Schioppo, intervistata da ilnapolionline.com, ha parlato dell'elezione di Sara Gama, capitana della Juventus Women, come vicepresidentessa dell'Aic: "Sono contenta per lei, perché oltre che una delle migliori nel suo ruolo, è una ragazza che come tutte noi ha fatto tanti sacrifici per arrivare alla ribalta. Per Gama è un incarico importante, è la prima donna che ha un ruolo davvero prestigioso. Il nostro movimento tra un paio di anni passerà al professionismo e questo certamente per noi calciatrici è un segnale non da poco per crescere in maniera definitiva".