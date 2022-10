La centrocampista dellaMillicaè stata protagonista di Team Talk organizzato dalla società viola proprio in vista della partita contro la Juventus Women in programma domenica alle ore 12.30 a Vinovo. Ha parlato anche della storica rivalità tra viola e bianconere. Queste le sue parole:"Conosco la rivalità della Fiorentina con la Juventus. Sarà una gara speciale ma come in ogni partita tutto può succedere".