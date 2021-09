Le dichiarazioni di Federica Cafferata ai canali ufficiali del club viola, prima di Fiorentina-Juventus Women: "Ci sentiamo cariche, affrontare la prima partenza in casa al Franchi e contro la Juventus è un'emozione grande. Ringraziamo il presidente Commisso che ci ha dato l'opportunità di portare tanti tifosi al Franchi. Ci aspettiamo una Juventus che avrà voglia di vincere e che, nonostante la partita infrasettimanale in Champions, darà tutto. Noi ci siamo allenate molto serenamente, abbiamo chiuso il capitolo Sassuolo e studiato la Juventus per cercare di fare noi la partita".