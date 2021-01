La Juventus Women ieri si è sbarazzata del Pomigliano nella Coppa Italia femminile, un perentorio 5-1 che proietta con convinzione le bianconere ai quarti di finale! In particolare i canali social della Juve hanno diffuso dei VIDEO che mettono in evidenza il buon funzionamento della connessione brasiliano-argentina tra Maria Alves e la giovane Dalila Ippolito, che insieme hanno fatto ammattire la difesa campana. Tra le serpentine di Ippolito e la finalizzazione di Alves, la scena ieri non se la sono presa le "solite note" ma altre giocatrici di coach Guarino.