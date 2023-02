Dal sito dellaLa Juventus ha segnato otto gol di testa in questo campionato (compreso il più recente vs Fiorentina), più di qualsiasi altra formazione e quattro volte tanto rispetto alle avversarie di giornata (due per il Parma). Dalla parte opposta le Ducali ne hanno subiti 10 con questo fondamentale, record negativo nel torneo in corso.