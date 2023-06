DaValentina Cernoia è andata a segno in ciascuna delle sue ultime due gare da titolare contro la Roma in tutte le competizioni, in entrambe le occasioni con un tiro da fuori area. Dopo la rete nell’ultimo match giocato, la azzurra è salita a 30 gol in bianconero – tra le centrocampiste transitate nel club, solo Arianna Caruso la precede (47).