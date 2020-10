La Juventus Women continua a far scaldare i cuori dei veri appassionati juventini, con il loro dominio sul calcio femminile italiano. Per due anni di fila, le bianconere si trovano a punteggio pieno dopo le prime 5 giornate di campionato e continuano a gonfiare le reti avversarie. Esattamente un anno fa, in una vittoria per 3-1 contro la Florentia, decidevano la gara le prime zampate vincenti di Linda Sembrant e Maria Alves (la prima rete fu della solita Cristian Girelli). Come segnarono la svedese e la brasiliana? Scopritelo guardando il video pubblicato oggi sui canali social ufficiali della Juve!