Quarti di finale di Champions League all'Allianz Stadium per la Juventus Women. Avverrà tra le mura di casa lo storico esordio delle ragazze di Joe Montemurro nella fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, che le vedrà sfidare la "corazzata" del Lione. L'appuntamento è per mercoledì 23 marzo alle 18.45. Il ritorno, invece, è in programma il 31 marzo alle 21.00, naturalmente in Francia: ad ospitare il match sarà il Parc Olympique Lyonnais.