Alla vigilia della gara più importante di questa prima parte di stagione, lascende in campo a Vinovo per l'allenamento della rifinitura. Domani, infatti, le bianconere di Joe Montemurro affronteranno il Lione nell'ultimo match della fase a gironi di Women's Champions League. Unico obiettivo vincere, per la qualificazione e per continuare a coltivare il sogno europeo.