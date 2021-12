Giornata di vigilia di, l'ultima per quel che riguarda la fase a gironi. Da qui in poi, il futuro europeo è tutto nelle mani - ma soprattutto nei piedi - della squadra allenata dache, con un percorso di altissimo livello, ha saputo ribaltare il pronostico e porsi in situazione di vantaggio, rispetto alle avversarie. Ultimo ostacolo, le svizzere del Servette.11:40 - Primi esercizi di riscaldamento della Juventus Women: Sara Gama in questa prima parte lavora su un altro campo