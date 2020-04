Costretti dalla quarantena a causa del coronavirus, i giocatori stanno seguendo i programmi di allenamento da casa, spesso condividendoli con i propri fa tramite i social. Questa volta abbiamo l’esempio di Aleksandra Sikora, terzino della Juventus Women di Rita Guarino. I canali ufficiali bianconeri hanno postato l’allenamento odierno della calciatrice, che mostrato tutta la sua abilità tecnica in una sessione fatta di dribbling tra i cinesini nel proprio giardino: “Sikora si sta allenando duramente mentre è a casa”. Ecco il suo splendido controllo palla.

@ola_sikora25 is working hard while at home! ⚽️