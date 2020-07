Ieri sera vi abbiamo mostrato le immagini dell'allenamento della Juve Women effettuato a Vinovo. Stamattina vi facciamo vedere lo scatto che ha postato sul suo profilo Instagram il portiere Laura Giuliani: sguardo deciso mentre restituisce indietro il pallone, pronta a sfoderare nuove prese e nuovi tuffi. La 27enne milanese ha giocato per gran parte della carriera in Germania, prima di trasferirsi alla Juventus nel 2017: in bianconero ha vinto tre scudetti consecutivi, ma già negli anni "tedeschi" difendeva i pali della Nazionale azzurra con cui l'anno scorso ha coronato il sogno di giocare un Mondiale.