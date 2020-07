Giornata di allenamento al centro sportivo di Vinovo per la Juventus Women tricampione d'Italia agli ordini di coach Rita Guarino. I profili social ufficiali del club bianconero hanno diffuso diverse foto della sessione odierna: sorrisi, scherzi, impegno, concentrazione, tutto questo emerge chiaramente da parte di Bonansea, Rosucci, capitan Gama e compagne. E per l'emoji day, così come fatto con la squadra maschile, spunta una serie di accostamenti tra giocatrici e simboli: c'è la numero 8, l'implacabile spadaccina, lo scudo insuperabile, la giocoliera... a chi corrisponderanno?