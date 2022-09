C'è anche Maurizioallo Stadio Moccagatta di Alessandria per il match ditra, decisivo per le bianconere per conquistare la qualificazione alla fase a gironi. L'amministratore delegato del club è stato intercettato al suo arrivo sugli spalti, dove si è accomodato per sostenere la squadra di Joe Montemurro. Qui sotto la foto.