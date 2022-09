La Juventus Women torna nell’Europa che conta, dopo l’exploit della passata stagione. Vittoria per 2 a 0 contro le danesi del Køge e posto assicurato nella fase a gironi. Le bianconere sono ancora lontane dalla forma migliore ma dimostrano carattere nel conquistare una vittoria pesante e tutt’altro che scontata. Primo obiettivo stagionale raggiunto per le ragazze di Montemurro che ora possono tirare un sospiro di sollievo e lavorare per i prossimi impegni. Altre serate di gala aspettano le bianconere.- Nelle poche occasioni in cui viene impegnata dà sempre sicurezza al reparto.- Una locomotiva che non conosce fermate, avanti e indietro sulla destra a consumare la corsia e le energie delle avversarie.- Il lungo e caloroso applauso che accompagna l'uscita dal campo è il giusto premio ad una prestazione super. Carusa è l'avversaria più pericolosa, di fatto l'annulla, la ritroverà in tasca questa sera, insieme a portafogli, documenti e telefono. (Dal 62'- Zero rischi e preziosi minuti nelle gambe).- Quando viene attaccata va più in difficoltà rispetto alla compagna di reparto, ma comunque riesce a metterci una pezza.- Sull'azione dell'1 a 0 mette in mezzo una palla deliziosa. Per il resto qualche errore con palla tra i piedi e in fase di copertura.- La potenza di un geyser islandese sotto ai piedi, per saltare più in alto di tutte e insaccare l'1 a 0. Per il resto, una cosa è evidente: si é presa la squadra e ne è diventata leader. La partita ha un peso specifico notevole e lei risponde presente. (Dal 77' ROSUCCI sv)- Non una partita pulita, nemmeno precisa. Tanti errori in costruzione, anche quando è chiamata a fare cose semplici. Davanti la difesa, però, costruisce una diga impenetrabile- In un paio di occasioni si rende pericolosa negli ultimi metri, costruendo azioni offensive che riescono a bucare le maglie della difesa avversaria. In mezzo al campo, però, è per lo più evanescente- Alcune occasioni pericolose nascono dal suo mancino, ma spesso scompare dal vivo del gioco (Dal 77' BONANSEA sv)- E' il porto sicuro dove rifugiarsi per far salire la squadra. Dominante spalle alla porta e ottima nel fare sponde per le compagne. Non ha occasioni per segnare, ma il contributo è preziosissimo (Dal 62'- Una parabola imparabile a chiudere i giochi. Pressione? Non sa cosa sia)- Quando accelera lascia le fiamme in terra, ma è solo un fuoco di paglia. Tante scelte sbagliate che limitano la manovra offensiva- Raggiunto il primo obiettivo della stagione. Al di là del calendario frenetico, si può tirare il fiato, far riposare e dare minuti a chi rientra dagli infortuni. Punto e a capo, inizia una nuova stagione e anche questa volta l'obiettivo è essere protagoniste nell'Europa che conta.