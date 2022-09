Dal sito ufficiale della Juve:Gara fondamentale all'orizzonte per leLe bianconere, dopo l'1-1 dell'andata, ospitano al Moccagatta di Alessandria ilper strappare il pass per la fase a gironi di. Fischio d'inizio alle 20:30, con biglietti disponibili qui . Per chi non potrà recarsi allo stadio a sostenere le nostre ragazze, il match sarà visibile in diretta su Juventus TV.Di seguito la lista delle giocatrici convocate da Misterper la sfida.1 Aprile2 Pedersen3 Gama5 Nilden7 Cernoia8 Rosucci9 Cantore10 Girelli11 Bonansea12 Lundorf13 Boattin15 Grosso16 Peyraud Magnin18 Beerensteyn19 Zamanian21 Caruso22 Bonfantini23 Salvai24 Arcangeli32 Sembrant33 Duljan38 Forcinella71 Lenzini77 Gunnarsdottir