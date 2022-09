Mercoledì prossimo allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria la Juventus Women scenderà in campo contro il Køge per la gara di ritorno dopo il pareggio per 1-1 in Danimarca. Oggi parte la vendita libera dei biglietti: il prezzo intero sarà di 10 euro, ridotto a 5 per gli under 20 e over 60. Questo il link dove acquistare i biglietti e supportare la squadra di Joe Montemurro.