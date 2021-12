Il nuovo acquisto della Juventus Women, Julia Grosso, si è presentata ai microfoni di Juventus Tv: "Sono travolta dalle emozioni, ma anche molto entusiasta. Un po' nervosa, anche".LA SCELTA - "Conosco tanto della Juve, sia la squadra maschile che quella femminile, e ho visto entrambe le squadre tante volte. La squadra femminile è fonte di ispirazione, giocano molto bene insieme. Amo il campionato italiano, sono mezza italiana anche io, le due cose vanno perfettamente d’accordo"IL RUOLO - "Mi definirei una centrocampista a cui piace costruire e mi piace anche essere creativa"MIGLIORARE - "Mi aspetto di migliorare tecnicamente e tatticamente; con la Nazionale e con la Juventus. La Juve mi aiuterà a migliorare anche in Nazionale. Non vedo l’ora"MESSAGGIO AI TIFOSI - "Sono molto felice di essere qui, grazie per l’accoglienza. Non vedo l’ora di cominciare. Fino alla fine!"