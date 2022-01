"

Ormai, una tradizione. Alzarsi in piedi e cantare davanti ai nuovi compagni di squadra. Qualcosa che si vede da anni alla Juventus e che è stato replicato in diversi spogliatoi. Non fa eccezione il gruppo della Juventus Women. Attraverso i propri canali, è stato diffuso il video di Julia Grosso, nuovo acquisto della Juve Women, ripresa mentre canta davanti alle compagne.