La Juventus Women deve rialzare la testa dopo la sconfitta in campionato avvenuta nel turno precedente contro la Roma, a partire dalla prossima sfida contro il Como. In queste ore però non arrivano notizie entusiasmanti per Joe Montemurro, che rischia di perdere una sua calciatrice in vista delle semifinali di Coppa Italia. Il riferimento va alla canadese Julia Grosso, che è stata convocata dalla sua nazionale per partecipare alla Gold Cup, che si svolgerà dal 21 febbraio all’11 marzo. La sua presenza per le due gare contro la Fiorentina è in forte dubbio.