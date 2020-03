Isolamento finito per la Juve Women. La formazione delle bianconere comprendeva 10 giocatrici che avevano partecipato alla spedizione in Portogallo con la nazionale. Rientrate in Italia l'11 marzo, erano venute a conoscenza di essere entrate a contatto con un contagiato da coronavirus durante il volo di ritorno in aereo. Per questo, anche loro, come i colleghi della formazione maschile, hanno dovuto trascorrere un periodo di isolamento forzato. Da ieri i tempi di incubazione sono scaduti, dunque, almeno ad oggi, nessuna calciatrice della Juve Women ha contratto il coronavirus.