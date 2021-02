è l'enfant prodige del calcio femminile argentino: ha debuttato non ancora maggiorenne ai Mondiali 2019 e la scorsa estate è stata acquistata dalla Juventus Women. Dalle sue parti è conosciuta come "la nostra Messi" e nel, a Buenos Aires, è un'assoluta beniamina. Tanto che, nello stesso quartiere, l'artista Marley le ha dedicato unche la ritrae con la maglia della nazionale albiceleste. Uno splendido omaggio a un astro nascente dell'Argentina e della Juve, per ora a segno solo in Coppa Italia ma che lascia intravedere giocate importanti.