La Juventus Women aveva investito fortemente sul Dalila Ippolito, giocatrice argentina classe 2002. Nella scorsa stagione ha subito messo in mostra le sue grandi doti tecniche. In questa stagione il prestito al Pomigliano dove ha indossato la maglia numero 10, ma non è bastato per convincere la dirigenza bianconera. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione infatti Dalila Ippolito si è liberata dalla Juventus definitivamente. La giocatrice argentina con molte probabilità sceglierà il Parma a cui si legherà con un contratto biennale.