#JuventusWomen Update: l'erba cresce, ma ci sono problemi di drenaggio del fondo. Lavori in corso https://t.co/nxfrSoXlVn pic.twitter.com/24zpb2W3Ud — Marco Amato (@Marcamat0) July 30, 2023

Il tempo passa e l'annuncio ufficiale non é ancora arrivato. A meno di clamorose sorprese, però, lo stadio didovrebbe essere la nuova casa della. Una piccola, spiacevole, sorpresa in realtà c'è. In questo momento, quando irrigato il campo appena seminato non drena perfettamente l'acqua. Secondo quanto filtra, si tratterebbe di un problema del fondo, più che i normali allagamenti dovuti alla recente semina. Inoltre, la situazione si verifica solo in alcune zone di campo. Ad oggi, i lavori di ristrutturazione dell'impianto e del rettangolo di gioco sono ancora in corso.