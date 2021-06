Se da un lato gli uomini di mercato della prima squadra della Juventus sono impegnati per rafforzare la rosa; negli uffici di fianco, chi si occupa delle Women non lavora certo meno. Negli ultimi giorni, uno dei nomi caldi per la squadra bianconera sembrava essere quello della sorpresa del campionato - tesserata con il Sassuolo - e giovane talento del calcio femminile europeo, Haley Bugeja. Secondo quanto dichiarato a Pink Soccer 24 dall'allenatore del Sassuolo, Gianpiero Piovani, questi avrebbe avuto la conferma dalla società che la giovane calciatrice maltese non si muoverà dal club neroverde.