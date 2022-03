Mancano poche ore al Derby d'Italia femminile, un'altra partita che vede i precedenti favorevoli alla squadra torinese. La Juventus Women, infatti, ha vinto tutte le cinque gare disputate contro l’Inter in Serie A, con un punteggio complessivo di 18-2; quella bianconera è l’unica, tra le avversarie affrontate più di due volte nella competizione, contro cui le nerazzurre non hanno mai ottenuto neanche un punto. Numeri da record anche per Cristiana Girelli, che ha segnato cinque gol in altrettante presenze contro l’Inter in campionato: solo Valentina Giacinti (sei) ha messo a segno più reti contro le nerazzurre nella competizione.